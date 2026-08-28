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28.08.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag ab

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 1'167,40 EUR abwärts.

Rheinmetall
1084.06 CHF -1.19%
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Um 12:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'167,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'520 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1'164,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'174,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32'251 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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