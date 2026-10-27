Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1'024,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'345 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'020,20 EUR. Bei 1'027,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5'710 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 12,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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