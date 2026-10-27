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27.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 1'024,20 EUR ab.
Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 1'024,20 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'591 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'015,60 EUR. Bei 1'027,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 75'440 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'966,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 12,11 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,72 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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