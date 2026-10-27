Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Dienstagmittag ein

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 1'019,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'492 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'015,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'027,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37'194 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,86 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,32 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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