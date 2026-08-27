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27.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 1'148,60 EUR.

Rheinmetall
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Das Papier von Rheinmetall legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 1'148,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'324 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'151,00 EUR. Bei 1'148,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 10'567 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 42,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,63 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,98 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,35 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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