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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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27.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 1'173,40 EUR.

Rheinmetall
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 1'173,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'242 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1'185,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1'148,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95'404 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 30,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,98 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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