Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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27.08.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Donnerstagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 1'176,80 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 1'176,80 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'355 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'181,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'148,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 51'276 Aktien.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 70,63 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 23,50 Prozent sinken.
Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,98 EUR je Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,35 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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