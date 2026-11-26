Um 09:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 769,10 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'149 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 772,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 756,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23'663 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'966,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 155,62 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 692,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 11,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3.15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33,35 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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