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26.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag an Boden

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1'034,60 EUR.

Rheinmetall
955.97 CHF 2.26%
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Um 12:28 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 1'034,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'376 Punkten liegt. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'039,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1'025,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28'063 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,03 Prozent. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,99 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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