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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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26.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1'110,00 EUR.

Rheinmetall
1076.01 CHF 3.00%
Kaufen Verkaufen

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 1'110,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'249 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'106,80 EUR. Bei 1'115,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8'017 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 80,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,90 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,98 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,35 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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