Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'396 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'151,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'115,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70'129 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 21,38 Prozent sinken.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,98 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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