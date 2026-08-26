Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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26.08.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag stärker
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1'125,20 EUR.
Das Papier von Rheinmetall legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1'125,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'315 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'126,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'115,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29'187 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 78,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,98 EUR je Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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