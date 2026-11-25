Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'041 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 743,10 EUR. Bei 734,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 13'652 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1'966,00 EUR markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 164,92 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 692,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,81 EUR aus. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 33,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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