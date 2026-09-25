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25.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Einbussen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 972,60 EUR.

Rheinmetall
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 972,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'372 Punkten realisiert. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 969,70 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 990,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 120'034 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 8,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 75,85 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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