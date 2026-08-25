Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’523 0.5%  SPI 20’424 0.6%  Dow 53’443 0.1%  DAX 26’321 0.8%  Euro 0.9367 0.1%  EStoxx50 6’464 0.3%  Gold 4’636 -0.3%  Bitcoin 63’573 0.4%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.4 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
VP Bank-Aktie dreht dennoch ins Minus: Wachstum im Halbjahr - Gewinn gesteigert
LUKB-Aktie dreht deutlich ins Plus: Starkes Halbjahr bringt höhere Prognose
Molecular Partners-Aktie unter Druck: Cash bis 2027 gesichert, MP0712 rückt vor
Roche-Aktie höher: Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag in Japan ein
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1'113,00 EUR ab.

Rheinmetall
1044.62 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 1'113,00 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'297 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'110,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'120,60 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52'067 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 80,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,93 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Fokus: Kritik aus internen Bundeswehr-Papieren - das steckt dahinter

Rheinmetall mit dabei: Diese drei europäischen Aktien gelten laut Experten als unterbewertet

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten