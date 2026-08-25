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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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25.08.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 1'121,20 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1'121,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'330 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'110,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'120,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29'902 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 19,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,93 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,38 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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