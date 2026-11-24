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24.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 736,80 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 736,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'134 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 743,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 729,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104'350 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Mit einem Zuwachs von 166,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 692,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 6,04 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,81 EUR. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,27 Prozent auf 3.15 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,59 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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