Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 734,20 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'148 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 743,40 EUR. Bei 729,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 70'966 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 167,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (692,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,71 Prozent.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.78 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33,59 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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