Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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24.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 997,50 EUR ab.
Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 997,50 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'328 Punkten steht. Bei 997,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'016,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'529 Rheinmetall-Aktien.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 101,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 900,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2028 75,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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