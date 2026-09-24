Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Rheinmetall-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 998,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'369 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 983,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'016,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142'916 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 101,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 900,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,80 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2028 75,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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