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23.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag fester
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 707,20 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 707,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'876 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 708,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 694,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'356 Rheinmetall-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 178,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 692,30 EUR. Mit Abgaben von 2,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,81 EUR belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,36 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,78 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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