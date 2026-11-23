Um 12:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 721,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'030 Punkten steht. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 721,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 694,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106'720 Stück gehandelt.

Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'966,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 63,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 692,30 EUR am 20.11.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 4,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,81 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3.15 Mrd. EUR gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Minus: Market-Perform-Note von Bernstein

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?