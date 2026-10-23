Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1'018,80 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'272 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'028,40 EUR. Mit einem Wert von 1'020,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 5'479 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 92,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 13,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,72 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen