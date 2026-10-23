Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Freitagnachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'085 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1'038,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'020,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59'196 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 93,09 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit Abgaben von 11,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,72 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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