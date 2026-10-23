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23.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1'024,20 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1'024,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1'038,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1'020,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 26'814 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. 91,95 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,11 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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