Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 1'005,80 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'630 Punkten notiert. Bei 1'012,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 995,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12'502 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,51 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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