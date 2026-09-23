Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 999,40 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'465 Punkten notiert. Bei 1'012,20 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 995,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41'784 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 100,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,93 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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