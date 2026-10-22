Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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22.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1'012,20 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 1'012,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'008,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'012,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'106 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 48,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,71 EUR je Rheinmetall-Aktie. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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