Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 1'006,60 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'538 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'004,80 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'006,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'967 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 99,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,72 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie verdient. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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