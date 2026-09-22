Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1'012,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'737 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'012,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'006,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 32'198 Stück.

Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 98,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,07 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,72 EUR belaufen. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,51 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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