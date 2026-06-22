Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minus

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 1'182,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 24'925 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'179,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'200,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79'292 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 69,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'099,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,22 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall gewährte am 07.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.94 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -15,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,98 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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