Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 1'042,20 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1'042,20 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'272 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'041,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'053,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'430 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 15,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,71 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Aktien von OHB, Thales & Co.: Europas Unabhängigkeit von SpaceX und die möglichen Profiteure
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
21.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Mittwochnachmittag ein (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.