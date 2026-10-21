Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1'042,20 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'272 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'041,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'053,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'430 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 15,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,71 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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