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21.09.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag kaum verändert

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 1'010,80 EUR.

Rheinmetall
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1'010,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'452 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'019,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'008,00 EUR nach. Bei 1'016,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'153 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 98,65 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit einem Kursverlust von 10,94 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,72 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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