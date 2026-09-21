Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Nachmittag

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 1'007,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'550 Punkten steht. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'004,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'016,60 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 62'285 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 49,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen

Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.