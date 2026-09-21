Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’782 1.4%  Dow 51’934 0.5%  DAX 25’574 1.1%  Euro 0.9419 -0.2%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’349 -0.7%  Bitcoin 70’748 6.0%  Dollar 0.8212 -0.2%  Öl 100.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Nachmittag

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 1'007,40 EUR.

Rheinmetall
953.13 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 1'007,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'550 Punkten steht. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'004,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'016,60 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 62'285 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 49,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen

Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten