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21.09.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1'008,80 EUR abwärts.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 1'008,80 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'572 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'004,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'016,60 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'067 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 12,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,72 EUR belaufen. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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