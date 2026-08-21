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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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21.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf rotem Terrain

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 1'142,20 EUR.

Rheinmetall
1073.18 CHF -1.66%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 1'142,20 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'986 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1'137,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'149,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'888 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 43,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,93 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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