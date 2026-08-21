Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag tiefer

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1'153,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'039 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'137,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1'149,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'841 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,93 Prozent.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,93 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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