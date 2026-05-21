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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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21.05.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 1'229,20 EUR abwärts.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1'229,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'858 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'217,40 EUR. Bei 1'229,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57'812 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 63,36 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 1'099,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,17 EUR belaufen. Am 07.05.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,92 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -15,92 Prozent auf 1.94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.31 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.08.2027 dürfte Rheinmetall die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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