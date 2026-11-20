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20.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 709,30 EUR nach.
Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 709,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'131 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 701,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 707,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'525 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 63,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 701,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,07 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,81 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,78 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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