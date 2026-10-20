Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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20.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagvormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 1'033,60 EUR abwärts.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 1'033,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'176 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1'033,00 EUR. Bei 1'050,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'523 Rheinmetall-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,91 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,71 EUR belaufen. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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