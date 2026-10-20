Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 1'056,60 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'235 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1'031,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'050,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76'311 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 86,07 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,80 Prozent.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,71 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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