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20.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1'169,00 EUR.

Rheinmetall
1082.47 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 1'169,00 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'040 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1'165,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'181,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8'864 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 71,77 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,93 EUR. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,38 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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