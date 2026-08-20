Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursverlusten

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1'173,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'965 Punkten realisiert. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'154,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'181,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'346 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 71,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 30,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,93 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingebracht

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro