Die Rheinmetall-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 734,70 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'681 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 728,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 746,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126'589 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 167,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 728,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,90 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,81 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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