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19.11.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 734,70 EUR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 734,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'816 Punkten notiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 730,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 746,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79'339 Rheinmetall-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 167,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 730,70 EUR am 19.11.2026. Abschläge von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Am 05.11.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,34 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent auf 3.15 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33,78 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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