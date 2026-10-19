Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 1'065,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'439 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'059,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'081,60 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'302 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,50 Prozent. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,52 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,71 EUR. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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