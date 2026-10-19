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19.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbussen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 1'057,40 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 1'057,40 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'327 Punkten steht. Bei 1'033,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1'081,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'577 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 85,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 900,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 14,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,71 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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