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19.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 1'206,80 EUR ab.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1'206,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'135 Punkten realisiert. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1'202,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'214,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'941 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 66,39 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 34,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,93 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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