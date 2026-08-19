Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 1'205,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'116 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'196,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'214,00 EUR. Bisher wurden heute 35'385 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,56 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Abschläge von 25,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,93 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,38 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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