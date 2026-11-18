Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 766,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'042 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 770,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 760,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 39'691 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 61,01 Prozent niedriger. Am 17.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 738,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 3,64 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,81 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent auf 3.15 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 33,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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